Sevgilisini öldürüp büfeye koştu! Tuğçe’nin cinayetinde yeni detay: Fare zehri içmiş

Yakında bir cinayet olduğunu söylediler. Kamera kayıtlarına baktılar. Kayıtları izledikten sonra 'Bu katil, senin müşterindi' dediler. Ben o an çok şaşırdım. O an kendimi kötü hissettim. Ne yapacağımı bilemedim. İşaret parmağında tırnak izine benzeyen bir yara vardı. Ambulans ekiplerine poşeti gösterdim. Baktıkları zaman için fare zehrini gördüler. Sorduk, 'Evdeki fareler için kullanacağım. Evde fare çıktı' diye cevap verdi" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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