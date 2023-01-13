Eskişehir’de sevgilisi Tuğçe’yi vahşice öldürmüştü! Cani katil yoğun bakımda

Soruşturma sürüyor.

YAKALANMADAN ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., kent merkezinde yürürken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.'nin yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Hastanede midesi yıkanan katil zanlısının yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





