Eskişehir'de sevgilisi Tuğçe'yi vahşice öldürmüştü! Cani katil yoğun bakımda
Eskişehir’de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can evinin olduğu apartmanın önünde boğazından keserek vahşice katledilmişti. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi 22 yaşındaki Onur K. ekipler tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ölen Tuğçe Can ile Onur K.’nin yaklaşık 1,5 aydır sevgilisi olduğu öğrenilirken, katil zanlısının gözaltına alınmadan önce intihara teşebbüs ettiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.
İddiaya göre apartmanın çıkışınca saldırıya uğradı. Henüz kimliği tespit edilemeyen saldırgan Tuğçe Can'ı boğazından, karnından ve sırtından çok kez bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuğçe Can'ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tuğçe Can'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında apartman ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, katil zanlısını yakalanması için çalışma başlattı.
Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan Tuğçe Can'ı, evinin olduğu apartmanın girişinde öldürülmesiyle ilgili olarak genç kızın sevgilisi Onur K. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olduğu tespit edilen Onur K., işlemleri için emniyete götürüldü.
Ölen Tuğçe Can ile Onur K.'nin yaklaşık 1,5 aydır sevgilisi olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
YAKALANMADAN ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ
Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., kent merkezinde yürürken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.'nin yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Hastanede midesi yıkanan katil zanlısının yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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