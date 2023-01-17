Ümraniye’de yol kavgasında kan döküldü! Dehşet anları kameraya yansıdı

6 KİŞİYİ VURDU SİLAHI DÜŞÜRÜNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Vurulan 6 kişi arasında babası ve kardeşinin de olduğu öğrenilen bir esnaf, tabancayı yerden alıp Güner'in başına ateş etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Emrah Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Emrah Güner'in başına ateş ederek öldüren kişiyi gözaltına aldı.