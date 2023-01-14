Konya’da "MİT'e alacağız" yalanıyla lise öğrencisine iğrenç istismar! Okul müdürlerinin ifadeleri ortaya çıktı

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞLIKLI SİGORTA BİLİDİRİM MESAJINI ATMIŞ



1 çocuk annesi Asuman Sahra Koleri de ifadesinde G.A.'nın babası G.A.'ya Milli İstihbarat Teşkilatı başlıklı sigorta bildirimine ilişkin mesajı kendisinin gönderdiğini itiraf etti.



Koleri, ''Ahmet Mandal bu mesajı bana gönderdi. Ben internet uzantısı içerisinde ne olduğuna bakmadım. Ahmet Mandal'ın bana göndermesi üzerine bende bu uzantı içeriğini G.A.'nın babası G.A.'ya gönderdim. 'Vatana millete hayırlı evlat olur inşallah sayın hocam' şeklinde mesajı baba G.A.'ya öylesine, belki de kızının işe başlamış olabileceğini düşünüyorum. 'Hepimiz için hayırlısı olsun' şeklinde mesajı da ben öylesine yazmıştım. Bu mesaj içeriğine söyleyecek bir şey bulamıyorum.''dedi.

Ahmet Mandal ile G.A.'nın iki gece kendi okulunda kaldığı yönündeki iddia üzerine de Koleri, ''İddiayı kabul etmiyorum. Okulun idaresi bana aittir. Eşim karışmaz. Ayrıca okulun yedek anahtarları da vardır. Söz konusu tarihlerde okulumuz ara tatil nedeniyle kapalıydı. Söz konusu tarihlerde Ahmet Mandal, A.A., Harun Avcu, öğrenci G.A. ve eşim M.K ile okulda bir araya geldiğimiz ve sohbet ettiğimiz oldu. Saat 21.00-22.00'e kadar birlikte oturup sohbet etmişliğimiz oldu. Kesinlikle Ahmet Mandal ve G.A. 'ya okulun anahtarını vermiş değilim. Benim iznim olmadan da okulda kimse kalamaz.'' diye konuştu.



Koreli, kamera kayıtları gösterildiğinde ise ''19.11.2022 tarihinde cumartesi günü saat 11.30 gibi okula sınavdan çıkıp gelmiştim. Ahmet Mandal ve G.A. okulun içerisindeydi. Anahtarı nereden ve ne şekilde aldılar bilmiyorum. Bende kendilerine kızdım. Ahmet sıkıntılı bir tip olduğu için şikayet edemedim'' dedi.