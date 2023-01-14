Kahramanmaraş’ta ineğin karnından çıkanlar şoke etti! Tam bir avuç...

İneklerin, otları ve yedikleri yemleri diline dolayarak ağzına götürdüğü esnada, çeşitli nedenlerle hayvan yemine karışan ya da toprağa atılan çivi ve tel gibi yabancı metalleri de yutabildiğini ifade eden Yıldız, "Geviş getirme sırasında ise alınan yabancı maddeler içinde ağır olan metaller midede kalır. Çivi zaman içinde işkembede yaptığı hareketle midenin hemen önünde bulunan kalp ya da akciğer zarına girerek zar iltihaplanmasına neden olabilir. Sonuçta, tedavisi zor ve masraflı olan zar iltihaplanması ortaya çıkmış oluyor. Hayvanı ölüme götürebilir. Üreticimizin beslediği inekte de benzer bir durumla karşılaştık. Ameliyatla çivileri çıkardık. Hayvanın eski sağlığına kavuşması biraz sürecek" dedi.