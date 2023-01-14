Kahramanmaraş’ta ineğin karnından çıkanlar şoke etti! Tam bir avuç...
Kahramanmaraş’ta hastalandığı için veteriner tarafından kontrol edilen ineğin karnından bir avuç çivi çıktı. Çiviler başarılı bir operasyonun ardından temizlenirken, veteriner hekim Emre Yıldız çevrede ve hayvanların otlatıldığı bölgelerde toprağa düşen çivi ile tel benzeri metallerin, hayvanlar açısından ciddi tehlikeler doğurabileceğine dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'nde besicilik yapan bir vatandaş, ineğinin hastalanması üzerine tedavisinin yapılması için veterineri aradı. Besicinin ahırına gelen veteriner hekim Emre Yıldız, yaptığı kontrolde ineğin midesi ve işkembesinde çivi olduğunu belirledi. Çiviler, başarılı bir operasyonun ardından temizlendi. İneğin karnındaki bir avuç çiviyi çıkaran veteriner hekim Yıldız, çevrede ve hayvanların otlatıldığı bölgelerde toprağa düşen çivi ile tel benzeri metallerin, hayvanlar açısından ciddi tehlikeler doğurabileceğine dikkat çekti.
İneklerin, otları ve yedikleri yemleri diline dolayarak ağzına götürdüğü esnada, çeşitli nedenlerle hayvan yemine karışan ya da toprağa atılan çivi ve tel gibi yabancı metalleri de yutabildiğini ifade eden Yıldız, "Geviş getirme sırasında ise alınan yabancı maddeler içinde ağır olan metaller midede kalır. Çivi zaman içinde işkembede yaptığı hareketle midenin hemen önünde bulunan kalp ya da akciğer zarına girerek zar iltihaplanmasına neden olabilir. Sonuçta, tedavisi zor ve masraflı olan zar iltihaplanması ortaya çıkmış oluyor. Hayvanı ölüme götürebilir. Üreticimizin beslediği inekte de benzer bir durumla karşılaştık. Ameliyatla çivileri çıkardık. Hayvanın eski sağlığına kavuşması biraz sürecek" dedi.
Üreticilere, bu durumla karşılaşmamaları için mıknatıs kullanılması tavsiyesinde bulunan veteriner hekim Yıldız, "Tel ve çivi gibi metal parçalarının hayvanlara yapacağı zararlar, mideye atılacak mıknatıs yardımıyla minimuma indirilebilir. Ağızdan yutturulan mıknatıs, işkembenin tabanında kalarak hayvanın yutmuş olduğu metalleri topluyor ve metallerin kalbe ya da akciğere ilerlemesini engelliyor. Mıknatıs, hayvanın işkembesinde hiçbir yan etkisi ve zararı olmadan, ineğin ekonomik değeri ve üretkenliği sona erip kesime verilinceye kadar kalabilir" ifadelerini kullandı.
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