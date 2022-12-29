Konya’da “MİT’e alacağız” yalanıyla tecavüz skandalında yeni deliller ortaya çıktı! Liseli kız başka okulda da istismara uğramış

UYGULAMA SINIFINDA İSTİSMAR



Soruşturma kapsamında zaman zaman ifadesine başvurulan G.A.'nın okulda dini nikahının kıyılmasından sonra da Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda 2 gece cinsel istismara uğradığını anlattı. G.A., "Ahmet Mandal ile dini nikahımın kıyılmasından sonra, 'okulda kalmamız gerekiyor' diyerek beni aynı okula götürdü. Burada bulunan 1+1 ev gibi döşenmiş, içinde yatağı, mutfağı olan uygulama sınıfında kaldık. Burada kaldığımız 2 gece cinsel istismara maruz kaldım. A.S.K., akşam okuldan ayrılırken bize 'kapıyı içeriden kilitleyin, ben gelene kadar çıkmayın' diyordu. Sabah geldiğinde de kahvaltı hazır diye bizi çağırıyordu" dediği öğrenildi.

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