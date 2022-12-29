Konya’da “MİT'e alacağız” yalanıyla tecavüz skandalında yeni deliller ortaya çıktı! Liseli kız başka okulda da istismara uğramış
Konya'da lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya, okulunun müdürü Harun Avcu'nun, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal'ın günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayın ardından yeni deliller ortaya çıktı.Güvenlik kamera kayıtları ve HTS kayıtları savcılığa gönderildi. Kayıtlara göre 1+1 ev formundaki uygulama sınıfında 2 gün kalıp, G.A.’ya cinsel istismarda bulunduğu, soruşturma aşamasında ortaya çıktı.
Kentteki bir lisenin müdürü Harun Avcu, kasım ayı başında, son sınıfta eğitim gören G.A. adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu.
G.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetiyle kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
OKUL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI
G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde başsavcılığa yaptığı talep kabul edildi. G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden Harun Avcu, 15 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
KAMERA KAYITLARININ OLDUĞU DİSK BOZULMUŞ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin olayla ilgili soruşturmaları sürerken yeni delillere ulaşıldı. Tutuklanan okul müdürü Harun Avcu'nun öğrencisi G.A., Ahmet Mandal'ın dini nikahlarını kıydığı Özel Eğitim İş Uygulama Okulu güvenlik kameralarını incelemek isteyen polis ekipleri, görüntülerin kaydedildiği sabit diskin bozulduğunu belirledi. Aynı okulunun giriş kapısını gören başka bir güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, okul müdürü Harun Avcu, Ahmet Mandal, G.A., A.S.K.'nın eşi M.K.'nin okula giriş çıkış görüntülerini elde etti. G.A.'nın okul müdürü A.S.K.'nin odasında dini nikahının kıyıldığı gün ise, girişte başının açık, çıkarken başörtülü çıktığı kayıtlara geçirildi. Bunun üzerine ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, daha önce serbest bırakılan A.S.K., eşi M.K. ile A.A. hakkında tutuklama talebinde bulundu.
UYGULAMA SINIFINDA İSTİSMAR
Soruşturma kapsamında zaman zaman ifadesine başvurulan G.A.'nın okulda dini nikahının kıyılmasından sonra da Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda 2 gece cinsel istismara uğradığını anlattı. G.A., "Ahmet Mandal ile dini nikahımın kıyılmasından sonra, 'okulda kalmamız gerekiyor' diyerek beni aynı okula götürdü. Burada bulunan 1+1 ev gibi döşenmiş, içinde yatağı, mutfağı olan uygulama sınıfında kaldık. Burada kaldığımız 2 gece cinsel istismara maruz kaldım. A.S.K., akşam okuldan ayrılırken bize 'kapıyı içeriden kilitleyin, ben gelene kadar çıkmayın' diyordu. Sabah geldiğinde de kahvaltı hazır diye bizi çağırıyordu" dediği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT 2023 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | 3-5-10-15-20 YIL çalışan ne kadar alacak? EYT Borçlanması kaç TL olacak?
- EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? EYT ilk maaş hangi ayda hesaplara yatacak? EYT'liler ne kadar aylık alacak? TAM, KISMİ AYLIK....
- EYT BAŞVURU EKRANI! EYT başvurusu nereden, nasıl yapılır? EYT e-Devlet'ten nasıl başvurulur? SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...
- Yılbaşında toplu ulaşım ücretsiz mi? 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN bedava mı olacak?
- KYK TOPLU ÖDEMELER HESAPLARA GEÇTİ! 2022-2023 KYK 3 aylık toplu para hesaplara kaç TL yattı? KYK burs/kredi ÖDEME TAKVİMİ
- Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak?
- KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?
- https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...
- EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?
- EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...