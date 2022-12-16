Konya’da liseli kız defalarca cinsel istismara uğradığını söylemişti! ‘MİT’ yalanıyla tacizde akılalmaz savunma

ÖĞRETMENLERİN DE İFADELERİ ALINDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin konuyla ilgili çalışması da sürüyor.

Müfettişler her iki okula da giderek görevli öğretmenler ile çalışan personellerle görüşüp konuyla ilgili bilgileri olup olmadığını sordukları öğrenildi.