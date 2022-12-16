Konya’da liseli kız defalarca cinsel istismara uğradığını söylemişti! ‘MİT’ yalanıyla tacizde akılalmaz savunma
Konya'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın cinsel istismarda bulunduğu olayla ilgili aralarında 2 okul müdürünün de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. G.A'nın kendi müdürü Harun Avcu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Avcu'nun ifadesi ‘pes’ dedirtti.
Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren lisenin müdürü Harun Avcu, Kasım ayında öğrencisi G.A'yı "Seni MİT'e memur olarak alacağız" diye kandırıp, genç kızı evli Ahmet Mandal ile tanıştırdı.
Mandal'da genç kıza defalarca istismarda bulundu.
G.A'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Mandal tutuklanırken, okul müdürü Harun Avcu ve genç kıza dini nikah kıyıldığı Özel Eğitim Uygulama okulunun müdürü Asuman S.K. serbest bırakıldı.
"KOMPLO KURULDU DEDİ AMA TUTUKLANDI"
A.G'nın avukatı okul müdürlerinin de tutuklanması yönünde savcılığa başvurdu. Bu talebi kabul eden savcılık Harun Avcu, Asuman S.K. eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu yıl okul müdürlüğüne atanan ve kendisine komplo kurulduğunu ileri süren Harun Avcu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ÖĞRETMENLERİN DE İFADELERİ ALINDI
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin konuyla ilgili çalışması da sürüyor.
Müfettişler her iki okula da giderek görevli öğretmenler ile çalışan personellerle görüşüp konuyla ilgili bilgileri olup olmadığını sordukları öğrenildi.
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