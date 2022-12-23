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MİT yalanıyla tecavüz skandalında şoke eden detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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MİT yalanıyla tecavüz skandalında şoke eden detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı

Konya'da 'MİT'e eleman olarak alacağız' yalanıyla 17 yaşındaki G.A. ve 18 yaşındaki K.K. isimli iki genç kıza cinsel istismarda bulanan Ahmet Mandal'ın ifadesi ortaya çıktı. Mandal, "Emekli istihbarat elemanı E.E'nin kurmuş olduğu, özel büro istihbarat kurumu adına çalışıyoruz. Aldığımız bilgileri mail yoluyla kuruma aktarıyoruz. G.A'nın bana karşı ilgisi vardı. Gönül birlikteliğim oldu" dedi. Mandal'ın genç kız ile anne ve babası hakkında kendisine iftira attıkları gerekçesiyle şikayetçi olması 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir lisede okuyan G.A. ve K.K'yı 'MİT'e eleman olarak alacağım' yalanıyla istismar eden Ahmet Mandal'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, ifadede genç kızlara kendisini istihbaratçı olarak tanıtmadığını ileri süren Mandal, "Lisede inşaat işleri olduğu için okul müdürü Harun Avcu ile tanıştım.Kimseye kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım. G.A. ve K.K'yı okulda tanıdım ve sizleri istihbarata aldıracağım diye herhangi bir beyanda bulunmadım.Ben G.A'ya 'birlikte çalışalım mı' dedim. G.A. ve babası benimle inşaat işlerinde çalışmayı kabul etti.G.A'ya 'Seni seviyorum, nikah kıyalım, seninle birlikte olmam lazım' diye bir şey söylemedim.Babası ile ortak iş yapmak için evlerine 2-3 kez gittim. G.A. inşaat işleri için çoğu zaman benim yanına gelirdi" dedi.

Emekli istihbarat elemanının kurduğu bir dernekte çalıştığını öne süren Ahmet Mandal, "Özel büro istihbarat kimliğimi hiçbir yerde kullanmadım. Emekli istihbarat elemanı E.E'nin kurmuş olduğu, özel büro istihbarat kurumu adına çalışıyoruz.Aldığımız bilgileri mail yoluyla kuruma aktarıyoruz.Bu aktarım genelde telefon veya mail yoluyla oluyor. G.A'nın bana karşı ilgisi vardı. Gönül birlikteliğim oldu.Bana böyle iftira atmasının nedeni inşaat işlerinin bozulması babasının benim işlerime engel olması olabilir.Bana iftira atan G.A. anne ve babasından şikayetçiyim" diye konuştu.

Soruşturma kapsamında okul müdürü Harun Avcu da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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