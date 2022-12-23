MİT yalanıyla tecavüz skandalında şoke eden detay! Ahmet Mandal’ın ifadesi ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, ifadede genç kızlara kendisini istihbaratçı olarak tanıtmadığını ileri süren Mandal, "Lisede inşaat işleri olduğu için okul müdürü Harun Avcu ile tanıştım.Kimseye kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım. G.A. ve K.K'yı okulda tanıdım ve sizleri istihbarata aldıracağım diye herhangi bir beyanda bulunmadım.Ben G.A'ya 'birlikte çalışalım mı' dedim. G.A. ve babası benimle inşaat işlerinde çalışmayı kabul etti.G.A'ya 'Seni seviyorum, nikah kıyalım, seninle birlikte olmam lazım' diye bir şey söylemedim.Babası ile ortak iş yapmak için evlerine 2-3 kez gittim. G.A. inşaat işleri için çoğu zaman benim yanına gelirdi" dedi.