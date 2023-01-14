Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ani sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den yurdun doğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için kritik uyarılar geldi. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Öte yandan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ın da araalrında olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; hafta sonu birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara ve Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Öte yandan, Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporunda 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde kar ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:
Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa
İşte hafta sonu kar yağışı beklenen iller şu şekilde:
14 Ocak Cumartesi: Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya
15 Ocak Pazar: Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Aydın'ın güney çevreleri ile Muğla'nın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile Adana'nın güney çevreleri ile Antalya'nın kıyı kesimlerinin sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 16 °C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor
ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
AĞRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
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