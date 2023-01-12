Konya’da "MİT'e alacağız" diyerek liseli kıza dehşeti yaşatmışlardı! Diğer okulun müdürü de tutuklandı

Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan 17 yaşındaki G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.