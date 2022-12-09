Konya’da 2 okul müdüründen liseli kıza iğrenç tuzak ! 'MİT'e memur olarak alacağız' vaadiyle günlerce şantaj, tecavüz! "Ailene göstermemizi istemezsin"

Konya'da bir lisede okuyan G.A., kasım ayı başında derslerinde başarılı olduğu için 'MİT'e memur olarak' alınacağı vaadiyle kandırılıp, hayatı kabusa çevrildi. Yaşadıklarını anlatan G.A., her şeyin okul müdürü H.A.'nın vaatleriyle başladığını söyledi. G.A. şu ifadeleri kullandı:

FOTOĞRAFIN ELİMİZDE, AİLENE GÖSTERMEMİZİ İSTEMEZSİN

"Okul müdürüm H.A., derslerimde başarılı olduğu için 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dedi. Daha sonra müdürüm, yanında bizim okuldan bir kız arkadaşım ve ismini Ahmet Mandal olduğunu belirten kişiyle birlikte, beni evden aldılar. 'Seni MİT'e uygun gördük' dediler. Ben de tamam dedim. Bu sırada Ahmet Mandal da gösterdiği kurum kimliğiyle MİT'te çalıştığını söyledi. Sonraki günlerde bana 'Seni MİT'e aldık' dediler. Sonra 'Okuldan birine seni 1 ay takip ettirdik ve MİT, senin yanlışını görmüş. Seni bir erkekle otobüste yan yana otururken görmüşler. Fotoğrafın elimizde, ailene göstermemizi istemezsin herhalde' dediler."

"MİT'E MEMUR OLARAK DAHA KOLAY GİRMEN İÇİN…"

Birkaç gün sonra da Ahmet Mandal'ın kendisiyle sevgili rolü yapmaları gerektiğini söylediğini iddia eden G.A., ''Ahmet Mandal, 'MİT'e memur olarak daha kolay girmen için benimle sevgili rolü yapman gerekiyor. Bundan da kimsenin haberi olmasın. Herkes gerçek sevgili sansın. Telefonlarımız dinleniyor, mesajlarına, konuşmana dikkat et. Takip ediliyoruz, kameralara çok dikkat et' dedi. Ben önce bu teklifi reddettim. Okul müdürüm H.A., bana gelerek 'Bu adam, seni otobüsteki bu fotoğraflarınla kabul ediyorsa, sen de kabul etmek zorundasın' dedi. Böyle deyince ben de kabul ettim" diye konuştu.