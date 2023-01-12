Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise! İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin: Erdoğan'ın iradesi olmasaydı yapamazdık
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olma özelliği taşıyan ve temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılmasına çok kısa bir süre kaldı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, “2008'de çıkan vakıflar yasasıyla azınlık vakıflarının neredeyse tamamına can suyu oldu. Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık." dedi.
Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin yaklaşık 17 bin kişilik bir cemaatleri olduğunu belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA TAHSİS GERÇEKLEŞTİ
Sabah'ın haberine göre, Susin, "Tarlabaşı'nda merkez kilisemiz var ve yeterli olmuyordu. Kutsal günlerde kardeş cemaatlerimizin kilisesini kullanıyorduk. O dönem Başbakanlık görevini yürüten Başkan Erdoğan'dan yer talep ettik. Sığmıyorduk. Ya da ibadet saatlerimiz denk geliyordu. Bu nedenle devletimizden arazi tahsis edilmesini istedik. Başkan Erdoğan bir yer bulunması noktasında talimat verdi. Yeşilköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nın boş olan kısmı bizlere tahsis edildi." dedi.
Susin, "Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş da bu konuda çalışmalar yapıyordu. Ve tahsis süreci tamamlandı. Projemizi hazırladık ve onayımızı aldık. 2019 yılında Sayın Başkan Erdoğan ile birlikte temelini attık. Devletin bütün kurumları bu süreçte yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.
"AÇILIŞA CUMHURBAŞKANIMIZIN DA GELMESİNİ İSTİYORUZ"
Susin, cemaat desteğiyle bitme noktasına gelen kilisenin açılışının önümüzdeki aylara planlandığını kaydederek; "Yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Açılışa Cumhurbaşkanımızın da gelmesini istiyoruz. Çünkü ne zaman bizi görse, 'Ne zaman açıyorsunuz, elinizi çabuk tutun' diye teşvik etti. Arazi fiyatları çok yüksekti, yer tahsisisin olması bizim için önemliydi. Kiliseye ihtiyacı olan tek cemaat de bizdik. Süryani vatandaşlarımız ve bütün Hristiyanlar çok sevindi." şeklinde konuştu.
"AMERİKALILAR BİLE ŞAŞIRDI"
Çok büyük ihtiyaç duyduklarını ifade eden Susin; "Taziyelerde, bayramlarda kiliseye sığmıyorduk. Biz kilisesine ibadetine bağlı bir cemaatiz. Tüm dünyada çok büyük bir olay oldu. Avusturya'dan bir heyet geldi. Ülkemiz hakkında maalesef büyük bir ön yargı var.
Oradaki profesör. 'Görmesem inanmazdım, Türkiye'de böyle bir kilise yapılmış olacağına' dedi. Amerikan konsolosluğundan iki hanım gelmişti. 'Etraftan rahatsız etmiyorlar mı sizi' dediler.
Dedim, 'Burası Amerika değil.' Şaşırdılar, ben de açıkladım: Etraftaki Müslüman halktan sembolikte olsa maddi destek sunulduğunu belirttim. Ama Amerika'ya giden cemaatimizin 5 sene kilise yapmak için uğraştığını söyledim. Etraftaki evlerden bir izin çıkmadı diye ifade ettim." açıklamasında bulundu.
"KAZANIMLARI HAYAL BİLE EDEMEZDİK"
Susin; "Son yirmi yıldaki kazanımlarımız hayal bile edemezdik. Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz bunu sadece burada değil yurt dışında da söylüyoruz." dedi.
İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, "Hiçbir şekilde, 20 yılda her konuda çok büyük destek aldık. Okul açmamıza izin verilmiyordu. İlk defa 2013'te okul açtık. 2008'de çıkan vakıflar yasasıyla azınlık vakıflarının neredeyse tamamına can suyu oldu. Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık." ifadelerini kullandı.
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