Konya’da “MİT'e alacağız” diyerek liseli kıza dehşeti yaşattılar! 1 öğrenci daha şikayetçi oldu
Türkiye, günlerce lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'nın, okul müdürü Harun Avcu’nun derslerinde başarılı olduğu için “MİT’e memur olarak alacağız” vaadiyle tuzağa düşürdüğü olayı konuşmuştu. Elektrik ustası Ahmet Mandal’ın genç kıza günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayın ardından K.K. adlı kız öğrenci de şikayette bulundu. K.K. ifadesinde, “'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği ortaya çıktı.
Konya'da bir lisenin müdürü Harun Avcu, kasım ayı başında, son sınıfta eğitim gören G.A. adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" diye kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetiyle kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
OKUL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI
G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde başsavcılığa yaptığı talep kabul edildi. G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden Harun Avcu, 15 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olayın ardından başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.
Öte yandan olayın duyulmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. İki müfettişin görevlendirildiği soruşturmada iki okul müdürü de açığa alındı. Harun Avcu'nun okuluna başka bir müdür atandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Ayaş, Bala, Beypazarı Gölbaşı kura sonuçları NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Ankara 18.450 konut kura çekilişi...
- Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!
- TOKİ İstanbul kura takvimi son dakika açıklandı mı? 250 bin sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek?
- TOKİ ANKARA KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: 5. etap kura takvimi belli oldu mu? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihlerde?
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? 2022 ZTK 5. tur maç programı: Hangi maç ne zaman, saat kaçta?
- KPSS 2022/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı atamaları ne zaman?
- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 44 personel alımı ilanı | Mühendis, Memur, Tekniker... KPSS şartı aranıyor mu? Kimler başvurabilir? İŞKUR BAŞVURU EKRANI
- Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? SON DAKİKA HABERLER
- Staj Ücretlerine ne kadar zam gelecek? 2023 STAJYER Maaşları kaç TL olacak?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi 2022-2023 açık lise sınavları ne zaman açıklanır?
- AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI | AUZEF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? Sınava kaç gün kaldı? 2022-2023 SINAV TARİHLERİ
- Bekçi alımı ilanları 2023 yayımlandı mı? EGM Polis Akademisi 2023 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor?