Zülfiye nine dualar eşliğinde yaprak sarma hazırladı! Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Antalya’nın Kumluca ilçesinde geçen yıl aralık ayında yaşanan sel felaketinde 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan’ın dükkanı zarar görmüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zülfiye nine ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bugün bölgeyi ziyarete gelecek olan Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlamak isteyen Zülfiye nine, ikram etmek için dualar eşliğinde yaprak sarması hazırladı.
Antalya'da geçen yılın Aralık ayında Kumluca'da yaşanan sel felaketi sonrası bugün bölgeyi ziyarete gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamak isteyen 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan, ikram etmek için dualar eşliğinde yaprak sarması hazırladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kumluca ziyareti sırasında bir araya gelerek telefonda konuşan Ceylan, Başkan Erdoğan'ın, "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" sözlerine, "Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" şeklinde karşılık vererek "O sözünün eridir" şeklinde konuşmuştu. Pide restoranı işletmecisi olan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamayı heyecanla beklediğini dile getirerek, elleriyle sardığı sarmaların yanında pide ve bazlama yaparak kahve ikram etmek istediğini aktardı.
"ÇOK DUYGULANIYORUM, İLK CÜMLEM DÜNYA DURDUKÇA DUR OLACAK"
Zülfiye Ceylan yaptığı açıklamada, "Çok duygulanıyorum, çok mutlu oluyorum. Arkamızda devletimiz varmış diye çok seviniyorum. Allah'ım nasibimde bu da varmış diyorum, seviniyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'a ilk cümlesinin "dünya durdukça dur" olacağını belirten Ceylan, "nasip olursa pide, sarma ve bazlama yapıp ikram edeceğim. Çayım ve kahvem de var onları da ikram edeceğim.
Ona ilk cümlem dünya durdukça dur olacak. Mazlumların, öksüzlerin ve yetimlerin babası olduğunu söyleyeceğim" dedi.
"GENÇLİĞİNDEN BU YANA ONA DUA ETTİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evine geleceğini düşünen ve çok mutlu olduğunu dile getiren Ceylan, "ben onun gençliğinden bu yana ona dua ettim. Kabe'ye gittiğimde bile ona dua ettim. Allah'ım eğer o hayırlı bir lider ise başımıza getir dedim. Kalbime hayırlı görünüyor başımıza getir diye dua ettim. Ben geceleri namaz kıldığımda da askerimize, polisimize ve vatan için çalışan bütün din kardeşlerimize dua ederim. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.
"BENİM CANIMDAN DAHA DEĞERLİ"
Ceylan, "Dünya durdukça o da dursun benim canımdan daha değerli, şimdiden sonra olacak çocuklarımız ve vatanımız için daha ne isteyeyim" diyerek, Başkan Erdoğan ile telefonla konuştuğu gün için "o gün de çok duygulandım Süleyman Soylu geldiğinde arkamızda devletimiz varmış diye düşündüm ve o anları ancak kalbim bilir. Gece yaşadığımız afetten dolayı çok duygulanmıştım. Hiç kimse kapımızı çalmamıştı, sabah ekibiyle beraber onu görünce boynuna sarıldım" ifadelerini kullandı.
"VATANIMIZI DÜŞMANA ÇİĞNETMEYELİM"
Ceylan, "Rabbim bana bunu nasip etti. Kendisi o gün bana yanına geleceğim dedi ve sözünün sahibidir gelir dedim. Allah nasip ederse inşallah gelecek. Nasibimde bu da varmış böyle bir şey beklemezdim. Allah razı olsun, vatanımız hakkında rabbim hayırlısını versin. Vatanımızı düşmanlara çiğnetmeyelim" şeklinde sözlerini sonlandırdı.
Ceylan'ın evinin salonunda bulunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan portresi ise dikkat çekti.
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