Zülfiye nine dualar eşliğinde yaprak sarma hazırladı! Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Başkan Erdoğan'a ilk cümlesinin "dünya durdukça dur" olacağını belirten Ceylan, "nasip olursa pide, sarma ve bazlama yapıp ikram edeceğim. Çayım ve kahvem de var onları da ikram edeceğim.

Ona ilk cümlem dünya durdukça dur olacak. Mazlumların, öksüzlerin ve yetimlerin babası olduğunu söyleyeceğim" dedi.