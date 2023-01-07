Liseli stajyere cinsel taciz! Yaptığı iğrençliği böyle savundu: Ellerini tuttum 10 saniye sürdü

Gerçekten üşüyüp, üşümediğini anlamak için tuttum. Bana kendisinde kansızlık olduğunu, o yüzden üşüdüğünü söyledi. Bunun dışında temasım olmadı. Yanaklarını okşayıp, makas almadım" dedi.



'DAVRANIŞLARIMI YANLIŞ ANLADI'



Dosyaya delil olarak konulan mesajların kendisine ait olduğunu belirten Küçük, "Herhangi bir art niyetim yoktur. Genel, samimi bir ortamda çalışıyoruz. 'Kızçe' diye hitap ediyordum. S.N.B., bir gün bana Instagram kullanıp kullanmadığımı sordu. 3-4 aydır kullanmadığımı söyledim. Beni eklemek istediğini söyledi. Beni Instagram hesabımdan ekledi.