İstanbul’da feci kaza! Taksi takla attı 3’ü ağır 4 kişi yaralandı
İstanbul’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce aydınlatma direğine çarptı ardından da takla atarak savruldu. Kazada takside bulunan 3 yolcu ağır yaralanırken, taksi sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
İstanbul'da yaşanan kaza saat 02.30 sularında Kadıköy'e bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Kartal istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, Talip Aksoy'un kullandığı 34 THK 61 plakalı taksi 3 yolcusuyla seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi takla atarak yan yattı. Araçta bulunan 3 yolcu ve şoför takside sıkıştı.
YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN YARALILAR KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Taksi'de sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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