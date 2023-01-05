Bursa’da dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğunu alıp 2. kattan atladı

"EVDE BIÇAKLI BİRİ VARDI"



Sokaktan geçerken olaya şahit olan Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi" dedi.

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