Bursa’da dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğunu alıp 2. kattan atladı
Bursa'da evine, elinde bıçakla giren şüpheliyi karşısında gören Suriye uyruklu 35 yaşındaki Meryem Elneccar, 3 yaşındaki oğlu Muhammed'i kucağına alıp 2'nci katın balkonundan atladı. 4 metreden toprak zemine düşen Meryem Elneccar yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, saat 12.30 sularında Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan Meryem Elneccar, kapıyı zorlayıp giren şüpheliyle karşılaştı.
Şüphelinin bıçakla üzerine yürüyünce Elneccar, oğlu Muhammed'i kucağına alıp balkona kaçtı. Paniğe kapılan Meryem, çocuğuyla balkondan atladı, 4 metreden toprak zemine düştü.
Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Meryem Elnaccar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Meryem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan yara almadan kurtulan oğlunun ise korktuğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"EVDE BIÇAKLI BİRİ VARDI"
Sokaktan geçerken olaya şahit olan Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi" dedi.
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