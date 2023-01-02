Aydın’da üniversite öğrencisi Gülçin ağabeyini katletmişti! Cinayetin sebebi kan dondurdu
Aydın'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülçin Uçan, yılbaşında kendisini ziyarete gelen ağabeyi Onur Uçan'ı göğsünden bıçaklayarak katletmişti. Gözaltına alınan Uçan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, cinayetin sebebi ortaya çıktı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan olay, Fevzipaşa Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisi Gülçin Uçan'ı dün Ankara'da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan ve gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi.
GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Yılbaşını birlikte geçirmeyi planlayan aile, gecenin ilerleyen saatlerinde tartışmaya başladı. Ağabeyi Onur Uçan ile kızkardeşi Gülçin arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Ağabey aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Uçan'ın öldüğü belirlendi.
İŞTE CİNAYETİN SEBEBİ!
Ağabeyini öldüren Gülçin Uçan olaydan sonra gözaltına alınırken, Onur Uçan'ın cansız bedeni ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan tartışmanın Gülçin Uçan'ın eski erkek arkadaşı yüzünden çıktığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu öğrenilen Gülçin Uçan gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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