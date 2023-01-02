Aydın’da üniversite öğrencisi Gülçin ağabeyini katletmişti! Cinayetin sebebi kan dondurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan olay, Fevzipaşa Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf öğrencisi Gülçin Uçan'ı dün Ankara'da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan ve gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi.

GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Yılbaşını birlikte geçirmeyi planlayan aile, gecenin ilerleyen saatlerinde tartışmaya başladı. Ağabeyi Onur Uçan ile kızkardeşi Gülçin arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Ağabey aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Uçan'ın öldüğü belirlendi.