Başkan Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'da Millet Bahçesi heyecanı
Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi vatandaşların hizmetine açılacak. Projenin 2. etabının tamamlanmasıyla beraber millet bahçesi toplam 47 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olacak
Projenin 2. etabının tamamlanmasıyla beraber millet bahçesi toplam 47 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olacak. Projenin ilk etabı olan 33 bin 750 metrekarelik alanda yeşil alanlar, millet kıraathanesi, cami, koşu ve yürüyüş yolları, çocuk ve piknik alanları gibi birçok alan bulunuyor. Tamamlanan Güneysu Millet Bahçesi'nin bu yıl Ocak ayı içerisinde açılışının yapılması bekleniyor.
Yapılan proje ile ilgili açıklamada bulunan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "2020 yılında çalışmalarına başlanan millet bahçemiz an itibariyle çalışmaları tamamlandı. Hizmete hazır hale gelmiş durumdadır. Ocak ayı içerisinde inşallah halkımızın hizmetine sunacağız. Millet bahçemiz ilk etap olarak 33 bin 750 metrekare alana kuruldu. 2. etabında ise 47 bin metrekare bir arazimiz olacak.
İlk etabımızda çocuk oyun parkalarımız, yürüyüş alanlarımız, millet camiimiz, millet kıraathanemiz, değirmen kafemiz ve yörede yetişen meyve ve sebzelerin satılabileceği halka ilk elden ulaştırılabileceği organik pazarımız olacak. Güneysu'yu yaşam alanını genişleten bir alan oldu. İnşallah halkımızda memnuniyetle burayı kullanacak.
Onlar memnun olunca biz de memnun olacağız. Seçimden önce tek vaadimiz vardı bizim. O da millet bahçesiydi. Alanı ilk başta açıklamamıştık. Açıkladıktan sonra zaten milletimiz bitmeden içlerinde bir heyecan oluştu. Millet bahçesi Güneysu'nun girişinde olduğu için bir imaj kazandırdı. Güneysu'da bir şehir havası oluşmuş oldu. Cumhurbaşkanımızın ilçesi olmasının sayesinde işler daha hızlı oluyor hem de daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira zammı son dakika: 2023 Ocak kira artış oranı ne kadar olacak? Ev sahibi bu ay kiralara yüzde kaç zam yapabilecek?
- EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...
- Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı | 2023 JSGK 1.680 astsubay alımı şartları neler? Son başvuru tarihi...
- 7. Yargı Paketi'nin içinde neler var, neleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...
- Öğrencilere ulaşım desteği müjdesi! Ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İlkokul, ortaöğretim, lise...
- EYT'linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...
- Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...
- 15 karne tatili ne zaman? 2023 Ocak yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi...
- HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI! HATAY kura sonuç sayfası isim listesi! Hatay kura sonucu ne zaman açıklanacak?
- Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları belli oldu mu? İşte takvim...