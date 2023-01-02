Başkan Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu’da Millet Bahçesi heyecanı

Onlar memnun olunca biz de memnun olacağız. Seçimden önce tek vaadimiz vardı bizim. O da millet bahçesiydi. Alanı ilk başta açıklamamıştık. Açıkladıktan sonra zaten milletimiz bitmeden içlerinde bir heyecan oluştu. Millet bahçesi Güneysu'nun girişinde olduğu için bir imaj kazandırdı. Güneysu'da bir şehir havası oluşmuş oldu. Cumhurbaşkanımızın ilçesi olmasının sayesinde işler daha hızlı oluyor hem de daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.

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