İzmir’deki vinç faciası kamerada! İşçi yatakhanesinin üzerine böyle düştü! Görüntüler ortaya çıktı...

6 İŞÇİNİN TOPRAĞA VERİLECEK

İşçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 işçinin cansız bedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşçilerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.