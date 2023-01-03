Bayrampaşa’da feci kaza! 6 kişi hastaneye kaldırıldı



Kaza sonrası kamyonet ve otomobil içinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması olay yerinde güvenlik önlemi aldı.