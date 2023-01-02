Göz gözü görmeyecek! İstanbul’da 48 uçuşa yoğun sis engeli! Meteoroloji’den 5 günlük İstanbul Ankara İzmir hava durumu raporu

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi HEAŞ, 3-4 Ocak'ta havalimanında yoğun sis beklendiğini belirterek, yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyardı.

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası'nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar ve iptaller yaşandı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul genelindeki hava muhalefeti nedeniyle yolcuların uçuşlarla ilgili mağduriyet yaşamaması için açıklama yapıldı.

THY'den yapılan açıklamada Anadolu Jet'in Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 48 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.