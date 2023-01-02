Göz gözü görmeyecek! İstanbul'da 48 uçuşa yoğun sis engeli! Meteoroloji'den 5 günlük İstanbul Ankara İzmir hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ilde yoğun sisin etkili olacağı belirtilirken görüş mesafesinin azalacağı konusunda vatandaşlar uyarıldı. Diğer yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından vatandaşları sis nedeniyle yaşanacak olumsuz durumlara karşı uyardı. THY tarafından yapılan açıklamada Anadolu Jet'e ait 48 uçuşun sis nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İstanbul Ankara İzmir 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde yoğun sis beklendiğini açıklarken, vatandaşlara da uyarıda bulundu.
GÖRÜŞ MESAFESİ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi HEAŞ, 3-4 Ocak'ta havalimanında yoğun sis beklendiğini belirterek, yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyardı.
İstanbul'da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası'nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar ve iptaller yaşandı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul genelindeki hava muhalefeti nedeniyle yolcuların uçuşlarla ilgili mağduriyet yaşamaması için açıklama yapıldı.
THY'den yapılan açıklamada Anadolu Jet'in Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 48 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirterek, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.
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