İzmir’de vinç dehşeti! Hayatını kaybeden 6 işçiden 3’ünün kimlikleri tespit edildi | Kahreden detaylar ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan olay, dün saat 17.30 sularında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 işçinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayıp olan 2 işçinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, koordineli çalışma başlattı.