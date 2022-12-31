İzmir’de vinç dehşeti! Hayatını kaybeden 6 işçiden 3’ünün kimlikleri tespit edildi | Kahreden detaylar ortaya çıktı
İzmir'de bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden 6 işçiden 3’ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Yıldırım Sarı'nın inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında her ikisinin de konteynerde bulunduğu, vinçin arka ağırlığının Yıldırım Sarı’nın kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almadan kurtulurken, ağabeyi Yıldırım Sarı ise enkaz altından 10 saat sonra çıkarıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan olay, dün saat 17.30 sularında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 işçinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayıp olan 2 işçinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, koordineli çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENLERİNE YAKLAŞIK 10 SAAT SONRA ULAŞILDI
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.
Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
KONTEYNERİN TAŞINMASINI TALEP ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ
Bu arada, otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.
Ölen 6 kişiden 3'ünün isimleri belli oldu.
Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Kaza sonrası cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan diğer işçilerin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
AĞABEYİ YAŞAMINI YİTİRDİ, KENDİ KURTULDU
Kazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı'nın aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında Kenan Sarı'nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı'nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.
2 AY ÖNCE BABA OLMUŞ
İşçilerden Baykal Gürbüz'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Gürbüz'ün, yaklaşık 2 ay önce eşinin doğum yaptığı, ikinci kez baba olduğu ifade edildi. Ölen Fesih Çiftçi'nin de Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren diğer 3 işçinin de kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango yılbaşı çekiliş saatleri: 2023 MPİ yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, bitecek? Büyük ikramiye ve amorti...
- Yılbaşı kutlamak günah mı, haram mı? Yılbaşı ağacı almak ve süslemek caiz mi? Diyanet 'yeni yıl kutlaması' açıklaması
- Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR
- Benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?
- İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR TYP alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- 31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın, yılbaşında çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo çalışma saatleri...
- Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu?
- Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran teke tek savaşıyor...
- 31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı?
- Kurumsal yepyeni yeni yıl mesajları 2023! İş arkadaşı, müdüre, patrona, şefe yöneticiye yılbaşı mesajları! Görülmemiş 2023 sözleri...
- SSK ve Bağ-Kur'lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT'de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...