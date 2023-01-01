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Aydın'daki döner dükkanındaki patlamada yeni gelişme: 7 kişinin ölümüne sebep olan olayda tutuklu sayısı 4'e yükseldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Aydın’daki döner dükkanındaki patlamada yeni gelişme: 7 kişinin ölümüne sebep olan olayda tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir dönerci dükkanında yaşanan patlama sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi. İşte detaylar...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan restorandaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Patlamada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen O.S, M.B. ve H.P'nin Nazilli Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Üç şüpheli Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

TÜM DEĞİŞİMİNE YARDIM EDEN ŞAHIS DA TUTUKLANDI

İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.

GÖZALTI KARARI OLAN KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün, restoran sahibi L.Y, eşi F.Y. ile tüp bayii A.B. tutuklanmıştı. İş yeri çalışanlarından biri savcılık kararıyla, 2'si sulh ceza hakimliğince konulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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