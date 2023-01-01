Aydın’daki döner dükkanındaki patlamada yeni gelişme: 7 kişinin ölümüne sebep olan olayda tutuklu sayısı 4’e yükseldi

TÜM DEĞİŞİMİNE YARDIM EDEN ŞAHIS DA TUTUKLANDI

İş yeri çalışanları oldukları belirtilen O.S. ile M.B. savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı böylece 4'e yükseldi.