Son dakika: Osmaniye’de orman yangını
Son dakika... Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyü Hamus Çayı yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Yangını söndürme çalışmaları devam eriyor.
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