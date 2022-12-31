Aydın’da 7 kişiye mezar olan patlama: Restoran sahibi ve eşi ile tüp firması sahibi tutuklandı

RESTORAN SAHİBİ VE TÜP FİRMASI SAHİBİ TUTUKLANDI

Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi.

"Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.