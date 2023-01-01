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Araç sürücüleri dikkat | Meteorolojiden İstanbul ve Türkiye'nin büyük kesimi için SON DAKİKA uyarısı! Şehri kaplayacak

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Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Araç sürücüleri dikkat | Meteorolojiden İstanbul ve Türkiye’nin büyük kesimi için SON DAKİKA uyarısı! Şehri kaplayacak

Meteoroloji tarafından 2 - 8 Ocak 2023 tarihlerine ait hava durumu tahminlerini duyurdu. Marmara bölgesinde İstanbul özelinde ve Türkiye'nin büyük bir kesiminde araç sürücülerini zora sokacak hava olayı sebebiyle flaş bir uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları hakkında da bilgi verilen Meteoroloji açıklamasında Türkiye genelinde “Yağmur yağışı var mı? Yok mu?” sorusuna da yanıt verildi. Peki, yarın İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde hava nasıl olacak? Hangi hava olayları gerçekleşecek? İşte otomobil sürücülerini yakından ilgilendiren son dakika hava durumu haberi…

Son dakika haberi | İstanbul'da hava yarın nasıl olacak? | 2 Ocak 2023 hava durumu...

Meteoroloji, haftanın ilk iş günü olan 2 Ocak 2023'te yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.

Türkiye'nin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE "HAYATİ" UYARI

Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte.

Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI VE HAVA OLAYLARI ( 02 OCAK 2023)

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE: 10 Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 14 Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 15 Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı beklenmekte

AFYON KARAHİSAR: 10 Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 15°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 17 Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 15 Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA: 19 Az bulutlu

ANTALYA: 19 Az bulutlu

ISPARTA: 13 Parçalı ve az bulutlu

MERSİN: 20 Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA: 9 Az bulutlu

ESKİŞEHİR: 8 Az bulutlu

KAYSERİ: 8 Az bulutlu

KONYA: 8 Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU: 10 Az bulutlu

KASTAMONU: 5 Az bulutlu

SİNOP: 15 Az bulutlu

ZONGULDAK: 13 Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA: 10 Az bulutlu

SAMSUN: 15 Az bulutlu

TOKAT: 9 Az bulutlu

TRABZON: 13 Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI: 6 Az bulutlu

ERZURUM: 4 Az bulutlu

MALATYA: 7 Az bulutlu ve açık

VAN: 7 Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR: 11 Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 13 Az bulutlu ve açık

MARDİN: 11 Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 14 Az bulutlu ve açık

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