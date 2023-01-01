Araç sürücüleri dikkat | Meteorolojiden İstanbul ve Türkiye'nin büyük kesimi için SON DAKİKA uyarısı! Şehri kaplayacak
Meteoroloji tarafından 2 - 8 Ocak 2023 tarihlerine ait hava durumu tahminlerini duyurdu. Marmara bölgesinde İstanbul özelinde ve Türkiye'nin büyük bir kesiminde araç sürücülerini zora sokacak hava olayı sebebiyle flaş bir uyarı yapıldı. Hava sıcaklıkları hakkında da bilgi verilen Meteoroloji açıklamasında Türkiye genelinde “Yağmur yağışı var mı? Yok mu?” sorusuna da yanıt verildi. Peki, yarın İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde hava nasıl olacak? Hangi hava olayları gerçekleşecek? İşte otomobil sürücülerini yakından ilgilendiren son dakika hava durumu haberi…
Son dakika haberi | İstanbul'da hava yarın nasıl olacak? | 2 Ocak 2023 hava durumu...
Meteoroloji, haftanın ilk iş günü olan 2 Ocak 2023'te yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte.
Rüzgar, genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL HAVA SICAKLIKLARI VE HAVA OLAYLARI ( 02 OCAK 2023)
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE: 10 Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 14 Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 15 Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı beklenmekte
AFYON KARAHİSAR: 10 Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 15°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 17 Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 15 Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA: 19 Az bulutlu
ANTALYA: 19 Az bulutlu
ISPARTA: 13 Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 20 Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA: 9 Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 8 Az bulutlu
KAYSERİ: 8 Az bulutlu
KONYA: 8 Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU: 10 Az bulutlu
KASTAMONU: 5 Az bulutlu
SİNOP: 15 Az bulutlu
ZONGULDAK: 13 Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA: 10 Az bulutlu
SAMSUN: 15 Az bulutlu
TOKAT: 9 Az bulutlu
TRABZON: 13 Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI: 6 Az bulutlu
ERZURUM: 4 Az bulutlu
MALATYA: 7 Az bulutlu ve açık
VAN: 7 Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR: 11 Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 13 Az bulutlu ve açık
MARDİN: 11 Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 14 Az bulutlu ve açık
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