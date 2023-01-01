Araç sürücüleri dikkat | Meteorolojiden İstanbul ve Türkiye’nin büyük kesimi için SON DAKİKA uyarısı! Şehri kaplayacak

EGE BÖLGESİ

Ege'de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı beklenmekte

AFYON KARAHİSAR: 10 Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 15°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 17 Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 15 Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA: 19 Az bulutlu

ANTALYA: 19 Az bulutlu

ISPARTA: 13 Parçalı ve az bulutlu

MERSİN: 20 Az bulutlu