30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri A Haber Aydın Nazilli'de patlama yaşanan döner dükkanına girdi! İşte patlamadan geriye kalanlar! Her yer simsiyah...

A Haber Aydın Nazilli'de patlama yaşanan döner dükkanına girdi! İşte patlamadan geriye kalanlar! Her yer simsiyah...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
ABONE OL
A Haber Aydın Nazilli’de patlama yaşanan döner dükkanına girdi! İşte patlamadan geriye kalanlar! Her yer simsiyah...

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir dönercide meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre tüp değişimi esnasında patlamanın meydana geldiği ve bir anda işyerini alevlerin sardığı öğrenilirken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınırken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşanan kaza sonrası yaralıların isimleri belli olurkken A Haber Muhabiri Tayfun Er patlamanın yaşandığı dükkana girerek izlenimlerini aktardı. İşte detaylar...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner dükkanında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olay, Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı'da bulunan bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın etkisiyle iş yerinden alevler yükseldi. Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen tüp patlamasına ilişkin bir kişinin göz altına alındığını duyurdu.

YARALILARIN YANIKLARI BULUNUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişi yaralandığını belirterek, "Yaralılardan 4'ünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var" dedi.

YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayda yaralananların Cennet Yeldi (24), Mustafa Görkem Balkır (20), Merve Bayar (24), Hasan Pehlivan (41) ve Osman Sakızcı (19) olduğu tespit edildi. Patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi'nin vücudunda yüzde 80 oranında yanık oluşurken, tedavisi için ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.

A Haber Muhabiri Tayfun Er, Aydın'ın Nazilli ilçesinde patlama yaşanan döner dükkanının içine girerek ilk izlenimlerini aktardı.

3 katlı bina savaş alanına döndü. Restoranın içinde tavanlarla birlikte her yer simsiyah. Hayatını kaybeden 7 kişi de üst katta bulunuyor. Aşağıya inemediler ve dışarıya da çıkamadılar.

A Haber Aydın Nazilli’de patlama yaşanan döner dükkanına girdi! A HABER AYDIN NAZİLLİ'DE PATLAMA YAŞANAN DÖNER DÜKKANINA GİRDİ!
Aydın’daki patlama sonrası yangının ilk anları...
Aydın’da bir iş yerinde tüp patladı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA