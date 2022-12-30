A Haber Aydın Nazilli'de patlama yaşanan döner dükkanına girdi! İşte patlamadan geriye kalanlar! Her yer simsiyah...
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir dönercide meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre tüp değişimi esnasında patlamanın meydana geldiği ve bir anda işyerini alevlerin sardığı öğrenilirken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınırken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşanan kaza sonrası yaralıların isimleri belli olurkken A Haber Muhabiri Tayfun Er patlamanın yaşandığı dükkana girerek izlenimlerini aktardı. İşte detaylar...
NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Olay, Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı'da bulunan bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlamanın etkisiyle iş yerinden alevler yükseldi. Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kontrol altına alınırken, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen tüp patlamasına ilişkin bir kişinin göz altına alındığını duyurdu.
YARALILARIN YANIKLARI BULUNUYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişi yaralandığını belirterek, "Yaralılardan 4'ünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var" dedi.
YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayda yaralananların Cennet Yeldi (24), Mustafa Görkem Balkır (20), Merve Bayar (24), Hasan Pehlivan (41) ve Osman Sakızcı (19) olduğu tespit edildi. Patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi'nin vücudunda yüzde 80 oranında yanık oluşurken, tedavisi için ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildiği öğrenildi.
A Haber Muhabiri Tayfun Er, Aydın'ın Nazilli ilçesinde patlama yaşanan döner dükkanının içine girerek ilk izlenimlerini aktardı.
3 katlı bina savaş alanına döndü. Restoranın içinde tavanlarla birlikte her yer simsiyah. Hayatını kaybeden 7 kişi de üst katta bulunuyor. Aşağıya inemediler ve dışarıya da çıkamadılar.
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