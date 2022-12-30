A Haber Aydın Nazilli’de patlama yaşanan döner dükkanına girdi! İşte patlamadan geriye kalanlar! Her yer simsiyah...

YARALILARIN YANIKLARI BULUNUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da bir iş yerinde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişi yaralandığını belirterek, "Yaralılardan 4'ünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var" dedi.