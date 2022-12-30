Aydın Nazilli patlama videosu! Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Aydın Valisi son dakika açıkladı...

SON DAKİKA! Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Yaşanan gelişmenin ardından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Aydın Valisi son dakika açıkladı...