Aydın Nazilli patlama videosu! Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Aydın Valisi son dakika açıkladı...
Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hal böyle olunca," Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? " sorusuna yanıt aranıyor.
SON DAKİKA! Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi. Yaşanan gelişmenin ardından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Aydın Valisi son dakika açıkladı...
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması meydana geldi.
Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı'da bulunan bir dönerci dükkanında tüp nedeniyle bir patlama meydana geldi.
Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alındığı öğrenildi.
VALİ AKSOY: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA YAŞANDI
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
7 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 5YARALI VAR
Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.
Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
ÖLENLERDEN 3'Ü ÇOCUK
A Haber'e konuşan AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, "4'ü kadın 3'ü çocuk vefat etti" dedi.
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- Aydın Nazilli patlama videosu! Nazilli patlaması ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? Aydın Valisi son dakika açıkladı...
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