30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sıla Şentürk’ün acılı babası mahkeme kararını değerlendirdi: "İçimiz ferahladı"

Sıla Şentürk’ün acılı babası mahkeme kararını değerlendirdi: "İçimiz ferahladı"

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
ABONE OL
Sıla Şentürk’ün acılı babası mahkeme kararını değerlendirdi: İçimiz ferahladı

Giresun'da 16 Şubat tarihinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk Hüseyin Can Gökçek tarafından canice katledilmişti. Katil zanlısı Gökçek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk’ün acılı babası Bekir Şentürk ise mahkeme kararının ardından, “Gereken cezayı aldı, ölen geri gelmez ama en azından içimiz ferahladı” dedi.

Baba Şentürk, yaşadıklarının tarifi olmayan bir acı olduğunu söyledi.

"Gereken cezayı aldı, ölen geri gelmez ama en azından içimiz ferahladı." diyen Şentürk, şunları kaydetti:

"Söylemek istediklerimiz bunlar. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz, bir Sıla gitti, bir Sıla daha gitmesin. Adalet gereğini yaptı, her zaman adalete inanmıştık. Sıla kızımızı kaybettik, üzgünüz. Fotoğrafı evimizin duvarında asılı. Bu tür olayların biteceğini çok da zannetmiyorum ama inşallah biter, inşallah sonu gelir, temennim bu yönde. Söylenecek de çok bir şey yok adalet yerini buldu."

Bekir Şentürk, kendilerine bu süreçte destek olan Adalet Bakanlığı, Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve davanın avukatlarına teşekkür etti.

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Hüseyin Can Gökçek'e maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamamıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'dan Giresun'a gelerek, 16 Şubat'ta ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA