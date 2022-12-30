Sıla Şentürk’ün acılı babası mahkeme kararını değerlendirdi: "İçimiz ferahladı"

"Gereken cezayı aldı, ölen geri gelmez ama en azından içimiz ferahladı." diyen Şentürk, şunları kaydetti:

"Söylemek istediklerimiz bunlar. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz, bir Sıla gitti, bir Sıla daha gitmesin. Adalet gereğini yaptı, her zaman adalete inanmıştık. Sıla kızımızı kaybettik, üzgünüz. Fotoğrafı evimizin duvarında asılı. Bu tür olayların biteceğini çok da zannetmiyorum ama inşallah biter, inşallah sonu gelir, temennim bu yönde. Söylenecek de çok bir şey yok adalet yerini buldu."