Manisa’da çocuk parkında korkunç olay! İşe giderken korkunç manzarayla karşılaştılar

KENDİSİNİ KAYDIRAK DEMİRLERİNE ASARAK İNTİHAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ö.M.'nin (65) kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.