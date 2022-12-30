Manisa'da çocuk parkında korkunç olay! İşe giderken korkunç manzarayla karşılaştılar
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Uykan Çocuk Parkı'nda bir kişi, kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar etti.
Manisa'daki olay, Selvilitepe Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Uykan Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, parkta korkunç manzarayla karşılaştı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KENDİSİNİ KAYDIRAK DEMİRLERİNE ASARAK İNTİHAR ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ö.M.'nin (65) kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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