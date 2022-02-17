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Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet! Sıla Şentürk'ün annesi tabutunun başında gözyaşı döktü
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internetten tanıştığı eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek vahşice katledildi. Şentürk'ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii'ne götürüldü. Cenazede baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:53Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 14:22