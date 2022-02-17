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Haberler Galeri Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet! Sıla Şentürk'ün annesi tabutunun başında gözyaşı döktü

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayet! Sıla Şentürk'ün annesi tabutunun başında gözyaşı döktü

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internetten tanıştığı eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek vahşice katledildi. Şentürk'ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii'ne götürüldü. Cenazede baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 14:22
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Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayet! Sıla Şentürk’ün annesi tabutunun başında gözyaşı döktü

Giresun'da eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazından kesilerek öldürülen Sıla Şentürk'ün cenazesi Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde alınarak Erikliman köyündeki evine getirildi.

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Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayet! Sıla Şentürk’ün annesi tabutunun başında gözyaşı döktü

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yalı Mahallesi Camii'ne götürüldü. Cenazede baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

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Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayet! Sıla Şentürk’ün annesi tabutunun başında gözyaşı döktü

MUHTAR: SÜREKLİ TEHDİTLER ALIYORDU
Erikliman köyü muhtarı İsmail Yüksel, nişan bozulunca kızın sürekli tehditler aldığını belirterek, "Ankara'dan geliyor, burada bir gece otelde kalıyor. Sabah 8.30'da taksi tutup burayı bildiği için geliyor.

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Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayet! Sıla Şentürk’ün annesi tabutunun başında gözyaşı döktü

Köyümüz çok kalabalık değil. Kızımızın babası balıkçı olduğu için denizde, annesi işte, küçük kardeşi okulda. Felçli babaannesiyle beraber evde kalıyor.

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Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayet! Sıla Şentürk’ün annesi tabutunun başında gözyaşı döktü

Olayda babaannesi müdahale edemiyor ve ne yazık ki kızımızı evin üst katında hunharca boğazını keserek katlediyor. Emniyet güçlerimiz kaçamadan yakalıyor.