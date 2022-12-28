28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA