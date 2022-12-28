Güzelleşmek isterken başına gelmeyen kalmadı! Epilasyon yaptırdı bacakları yandı
Elazığ'da güzellik merkezine giden Zeliha A.'nın başına gelmeyen kalmadı. Lazer epilasyon yaptıran genç kadının belinden aşağı her yeri yandı. Şikayette bulunan Zeliha A., "Beni yakıyorsun dedim dinlemedi." ifadelerini kullandı.
Güzellik merkezlerinde sık sık yaşanan lazer epilasyon facialarına bir yenisi daha eklendi. Elazığ'da 10 gün önce kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezine giden Zeliha A., lazer epilasyon seansına girdi. İlk iki senasında sorun yaşamayan Zeliha A., daha sonra işlem yapan çalışanın ve makinenin başlıklarının değişmesi sonrası sorun yaşadığını kaydetti.
Seans esnasında vücudunun yandığını hisseden kadın, görevliye lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak aynı dereceyle seans devam etti. Seans sonrası evine dönen ve vücudunda yanma hisseden Zeliha A., güzellik merkezine giderek durumu görevlilere bildirdi.
Bir süre güzellik merkezi görevlileriyle görüşen Zeliha A., gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. Zeliha A.'nın belinde ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
'YANMIYORSUN BÖYLE OLUYOR'
Başından geçen olayı anlatan Zeliha A., "Olay, 10 gün önce oldu. Epilasyona bir iki seans gittim, hiçbir sorun yoktu. Sonra başka bir kadın işlem gerçekleştirmeye başladı. O sırada yandığımı hissettim, 'Beni yakıyorsun' dedim. O da 'Yanmıyorsun zaten böyle oluyor' dedi. 'Canım yanıyor' dememe rağmen 'Bu kadar oluyor' dedi.
Sonra eve geldim, kızarıklıklar oldu. Daha sonra güzellik salonuna giderek vücudumun yandığını söyledim. Bir krem verdiler, onu da poşetin içine koyup verdiler. Önce bir cihazın başlığını sattılar. Bu olmuyor dememe rağmen o başlıkları satıp değişik bir makine getirdiler" dedi.
Belinden aşağı her yerinin yanık olduğunu dile getiren Zeliha, "Benden parayı da peşin aldılar. Ben paramı geri vermelerini istiyorum, çünkü beni mağdur ettiler. Bunların yaptığı para tuzağı. Cihaz başlığı satıyorlar, krem satıyorlar. Olaydan sonra gitmeme rağmen kimse ilgilenmedi. Herkes kendi çıkarına bakıyor.
Ben bunun denetlenmesini istiyorum. Şikâyetçi oldum" diye konuştu. Elazığ'da yaşayan Zeliha A., epilasyon için gittiği güzellik merkezinde epilasyon cihazının yanlış kullanılması nedeniyle bacaklarında yanıklar oluştuğu gerekçesiyle karakola şikâyette bulundu.
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