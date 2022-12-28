Güzelleşmek isterken başına gelmeyen kalmadı! Epilasyon yaptırdı bacakları yandı

'YANMIYORSUN BÖYLE OLUYOR'

Başından geçen olayı anlatan Zeliha A., "Olay, 10 gün önce oldu. Epilasyona bir iki seans gittim, hiçbir sorun yoktu. Sonra başka bir kadın işlem gerçekleştirmeye başladı. O sırada yandığımı hissettim, 'Beni yakıyorsun' dedim. O da 'Yanmıyorsun zaten böyle oluyor' dedi. 'Canım yanıyor' dememe rağmen 'Bu kadar oluyor' dedi.

