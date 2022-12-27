İzmir’de alev topuna dönen vidanjör böyle patladı! O anlar cep telefonu kamerasında

Görüntülerde, alev topuna dönen vidanjörün patladığı yer alırken, o esnada diğer sürücülerin patlayan vidanjörün yakınından geçtikleri yer alıyor.

Adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, hafif şekilde yaralı olan vidanjör sürücüsü ise ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, vidanjör bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.