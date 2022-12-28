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Başkan Erdoğan EYT'yi müjdeledi vatandaşlar konvoya çıktı

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Giriş: 28.12.2022 23:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde müjdelediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kararını açıklamasının ardından Bilecik'te bir grup araç konvoyu yaparak düzenlemeyi kutladı.
EYT müjdelendi vatandaşlar konvoya çıktı
EYT müjdelendi vatandaşlar konvoya çıktı
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