Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan baslayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Peki, yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak?