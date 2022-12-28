Son dakika | EYT'de kritik saatler! Başkan Erdoğan bu akşam açıklayacak
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Milyonların merakla beklediği düzenleme bu akşam Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.
Toplantıda düzenlemeye nihai halinin verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.
ERDOĞAN YILBAŞINDAN ÖNCEYİ İŞARET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.
Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla yeni düzenlemeye kilitlendi. EYT için geri sayım sürerken, farklı kurumlarda çalışanların hizmet birleştirmesi yapması gerekiyor. Bunun için SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden, e-devletten işlem yapılabilir. Öte yandan gözler yaş sınırı için verilecek karara çevrilirken, pek çok detay da netleşti. Peki EYT'de nihayi karar ne zaman? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında o tarihe işaret etti.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi heyecanla beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) farklı kurumlarda çalışanlar için hizmet birleştirmesi, borçlanması başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin yapılması için SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden bütün işlemler yapılabilir. Yılın son günleri olması nedeniyle e-devlet'te gün içinde yoğunluk olsa da saat 19:00'dan sonra işlemler yapılabiliyor.
Emeklilikte birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. Sabah'ın haberine göre farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir. Bu durum da hizmetlerin birleştirilmesi değil toplanması şeklinde ifade ediliyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır.
EYT'de başvuru süreci, erken emeklilik için önem taşıyan hizmet birleştirmesine ilişkin detaylar şöyle:
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKER Mİ, NASIL YAPILABİLİR?
Hızmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. Hizmet birleştirmeyle istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağ-Kur'lu olan kadınlar emekli olmak için 7.200, erkekler de 9.000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5.000 erkekler için de 5.975 gün. 2008'de 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir.
EYT İÇİN NE ZAMAN BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR?
E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Aylık bağlama sistemi bakımından normal emeklilerden bir farkı bulunmuyor. Dijital sistemi kullanmayanlar da form doldurarak evine yakın SGK müdürlüğüne teslim edebilir ya da postalayabilir. Başvuru tarihi emekli aylığını etkilemiyor.
ASKERLİK VE DOĞUM DIŞINDA İŞE GİRİŞİ GERİYE ÇEKEN BORÇLANMALAR VAR MI?
Yurtdışı borçlanması, doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri, avukatların stajyerlikte geçen süreleri, yükseköğretim gören öğrencilerin doktora süreleri ilk çalışmadan önceyse sigorta girişimini geriye çeker. Borçlanılan süre önem taşıyor. Kişi askerliğini sigortaya girdikten sonra yaptıysa bu borçlanma geriye çekmez.
HİZMET BİRLEŞTİRMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Emekli Sandığı'na bağlı olanlar, çalışırken SGK'ya prim ödeyenler, emekli sandıklarına bağlı olanlar, Bağ-Kur'lu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabilir. Kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi için hizmet birleştirme işlemini ertelememesi gerekir.
MEMURLUKTAN ÖNCE ÇALIŞILAN SÜRELER HİZMETİNE EKLENİR Mİ?
KAMU çalışanları da memuriyet hizmetine başlamadan önce çalıştığı süredeki hizmetleri ekletmek için hizmet dökümü alarak başvuruda bulunabilir. Başvuru sonrası hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir.
HİZMET BİRLEŞTİRMEYE VARİSLER DE BAŞVURUDA BULUNABİLİR Mİ?
Emekli olmadan önce çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Birleştirme işlemi hizmet puanını artırır. Sağlık koşulları ya da teknik şartlar kişilerin başvuru yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebilir.
EYT'DE NİHAİ KARAR NE ZAMAN? EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çözüm için yılbaşından öncesine işaret etti. Düzenlemenin yılbaşından önce bu hafta açıklanması bekleniyor. EYT maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşverene EYT desteği nedir? EYT ile emekli olan aynı iş yerinde çalışabilir mi, ikinci kez emekli olabilir mi? EYT sonrası işveren zorunlu emekli eder mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ziraat Bankası 29 BİN TL promosyon hesaplara YATTI mı?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları için nefesler tutuldu! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Benzine ve mazota zam var mı? 29 Aralık Perşembe günü motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum
- 2023 Yemek ücreti ne zaman açıklanacak? Yeni yılda günlük yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yemek kartları yeni yılda marketlerde geçecek mi?
- KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?
- Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı?
- Okullar ne zaman 15 tatile girecek? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak? MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ!
- iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresi neden açılmıyor? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Petrol fiyatı son durum: Akaryakıta zam gelecek mi? 28 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL?
- 28 ARALIK ANLIK ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
- 2023 Regaip Kandili ne zaman? Recep ayı hangi tarihte başlayacak? Diyanet 2023 kandil tarihleri!
- WhatsApp desteği bitecek telefon modelleri: 2023'te WhatsApp hangi telefonlarda kullanılmayacak? Apple ve Android liste...