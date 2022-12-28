Son dakika | EYT’de kritik saatler! Başkan Erdoğan bu akşam açıklayacak

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi. EYT düzenlemesiyle ilgili kritik bir görüşme gerçekleşiyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer alıyor.

Toplantıda düzenlemeye nihai halinin verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

ERDOĞAN YILBAŞINDAN ÖNCEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.