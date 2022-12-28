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O yol buzlanma nedeniyle zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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O yol buzlanma nedeniyle zincirsiz TIR geçişlerine kapatıldı

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı. Sürücülerden sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi. İşte detaylar...

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