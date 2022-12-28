Bakanlardan EYT paylaşımları: Geçmişe gönderme yapıp vatandaşları gülümsetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözüldüğünü, yaş sınırının ortadan kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabilme hakkına kavuştuğunu duyurdu. Bakanlar EYT düzenlemesine ilişkin Twitter hesaplarından değerlendirmelerde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz" derken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, geçmişe gönderme yaparak vatandaşları gülümsetti.
Başkan Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı.
Erdoğan EYT'de yaş sınırı olmayacağını duyururken yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına sahip olacağını ifade etti.
Bakanlar EYT düzenlemesine ilişkin Twitter hesaplarından değerlendirmelerde bulundu.
"EMEĞE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, geçmişe gönderme yaparak vatandaşları gülümsetti.
Bakan Nebat, geçtiğimiz günlerde EYT gündemine ilişkin bir gazetecinin, "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna takılarak, "EYT mi?" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan karar sonrası Twitter hesabından bu yaşadığı diyaloğa gönderme yaparak, "EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun!" dedi.
NUMAN KURTULMUŞ: "MİLLETİMİZ ADINA ŞÜKRANLARIMIZI İFADE EDİYORUZ"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,, Bayrampaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah razı olsun, bu karar hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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