25 Aralık 2022, Pazar
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Tekirdağ'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kaza, Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.