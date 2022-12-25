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Bolu TEM'de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda seyir halinde giden Renault Fluence marka otomobil, acil dönüş noktasından dönmeye çalışan TIR'ın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen fotoğraflar ise görenleri şoke etti.

Şoke eden feci kaza saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkiinde meydana geldi.

KURAL İHLALİ YAPAN TIR ŞOFÖRLERİNDEN "CİNAYET!"

Ankara istikametinde seyir halinde giden 3 adet aynı firmaya ait TIR şoförü Gerede gişelerini kaçırdı.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

TIR şoförleri, yalnızca ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin kullanabildiği acil dönüş noktasından kaçırdıkları gişelere dönmek istedi.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

2 TIR şoförü acil dönüş noktasından dönerek yoluna devam etti.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

YABANCI PLAKALI TIR!

Ancak 90Q707AA plakalı TIR'ın şoförü Gürcistan uyruklu Sherzod Khajıev acil dönüş noktasından dönmeye çalıştığı esnada, TIR'ın dorsesi sol şeridi kapattı.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

OTOMOBİL TIR'A OK GİBİ SAPLANDI

Serkan Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı Renault Fluence marka otomobil Ankara istikametine seyir halinde iken, sol şeridi kapatan dorseye adeta ok gibi sapladı.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Diğer sürücüler, durumu 112 acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

SÜRÜCÜ VEFAT ETTİ

Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

Genç sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, cenaze aracıyla Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

TRAFİK DURDU

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1 buçuk saat tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.

Bolu TEM’de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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