Bolu TEM'de tüyler ürperten kaza! Otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü
Bolu'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda seyir halinde giden Renault Fluence marka otomobil, acil dönüş noktasından dönmeye çalışan TIR'ın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden gelen fotoğraflar ise görenleri şoke etti.
Şoke eden feci kaza saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gerede mevkiinde meydana geldi.
KURAL İHLALİ YAPAN TIR ŞOFÖRLERİNDEN "CİNAYET!"
Ankara istikametinde seyir halinde giden 3 adet aynı firmaya ait TIR şoförü Gerede gişelerini kaçırdı.
TIR şoförleri, yalnızca ambulans, polis ve itfaiye ekiplerinin kullanabildiği acil dönüş noktasından kaçırdıkları gişelere dönmek istedi.
2 TIR şoförü acil dönüş noktasından dönerek yoluna devam etti.
YABANCI PLAKALI TIR!
Ancak 90Q707AA plakalı TIR'ın şoförü Gürcistan uyruklu Sherzod Khajıev acil dönüş noktasından dönmeye çalıştığı esnada, TIR'ın dorsesi sol şeridi kapattı.
OTOMOBİL TIR'A OK GİBİ SAPLANDI
Serkan Yurtlu idaresindeki 54 EY 934 plakalı Renault Fluence marka otomobil Ankara istikametine seyir halinde iken, sol şeridi kapatan dorseye adeta ok gibi sapladı.
Diğer sürücüler, durumu 112 acil, polis, jandarma ve karayolları ekiplerine haber verdi.
Karayolları ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta sıkışan sürücüye müdahale etti.
SÜRÜCÜ VEFAT ETTİ
Otomobil sürücüsü Serkan Yurtlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç sürücünün cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, cenaze aracıyla Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
TRAFİK DURDU
Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1 buçuk saat tek şeritten sağlandı.
Kazaya karışan TIR ve otomobilin yoldan kaldırılmasıyla, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Yasak noktadan dönüş yapan ve kazada kusuru olduğu belirlenen TIR sürücüsü Sherzod Khakiev, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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