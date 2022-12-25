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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ duyurdu! Arnavutköy'de 12 saat boyunca su verilmeyecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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İstanbul’da su kesintisi! İSKİ duyurdu! Arnavutköy’de 12 saat boyunca su verilmeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasında Arnavutköy'de 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını paylaşıldı. Yapılan açıklamada su kesintisinin nedenine ve suların verileceği saate ilişkin de bilgi verildi. Arnavutköy'de su ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Arnavutköy'de 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Taşoluk İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde mevcut trafo merkezinde aktarma işlemi yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle 26 Aralık Pazartesi günü 22.00 ile 27 Aralık Salı günü 10.00 saatleri arasında bu bölgeye su verilemeyeceği bildirildi.

Su alamayacak mahalleleri öğrenmek isteyenlerin "www.iski.gov.tr" sitesinden detaylı bilgiyi alabilecekleri belirtildi.

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