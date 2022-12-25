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Şanlıurfa’da feci ölüm: Çiftçinin kafası traktör ile ağacın arasına sıkıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Şanlıurfa’da feci ölüm: Çiftçinin kafası traktör ile ağacın arasına sıkıştı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde traktörle tarla süren çiftçi İbrahim Yıldırım, traktör ile ağacın arasına sıkışarak feci şekilde can verdi.

Korkunç olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesinde meydana geldi.

Çiftçi İbrahim Yıldırım, iddiaya göre tarlasını sürmek için traktörüne binip evinden çıktı.

AİLE ÜZÜCÜ TABLO İLE KARŞILAŞTI

Yıldırım'dan uzun süre haber alamayan ailesi, tarlaya gitti.

Aile fertleri burada Yıldırım'ı traktör ve ağacın arasına sıkışmış halde buldu.

Aile, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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