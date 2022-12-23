Sakarya'da yangın çıkan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiye ekiplerine yardım ederken üzerine moloz düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katının ahşap olması nedeniyle alevler bir anda büyüdü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahaleye yardım ederken çatı katından üzerine moloz düşen A.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Bina sahibinin oğlu Mükremin Çay, gazetecilere, ilçe merkezinde ikamet ettiğini ve olayı duyar duymaz evlerine gelerek ekiplere yardım ettiklerini belirtti.
Yangının, kat kaloriferinin bacasından çıktığını düşündüğünü dile getiren Çay, "Evin çatısı maalesef yandı. İtfaiye ekipleriyle söndürebildiğimiz kadar söndürdük, söndüremediğimiz gitti. Geldiğimizde burası komple yanıyordu, kurtarabildiğimizi kurtardık." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Kırşehir 1.139 konut KURA ÇEKİMİ CANLI İzle || Kırşehir TOKİ Akpınar, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur, Özbağ İSİM LİSTESİ
- Akaryakıt fiyatları TABLO DEĞİŞTİ! 23 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste...
- TRABZON TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2022 TOKİ Trabzon kura çekilişi açıklandı mı? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, OF, AKÇAABAT...KURADA ÇIKAN İSİMLER!
- Hakimlik-Savcılık sınav sonuç tarihi! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU!
- Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi gün yapılacak?
- İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ İzmir kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ!
- KADROLAR AÇIKLANDI! Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, branş dağılımı...
- 22 ARALIK SON DEPREMLER: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde? AFAD KANDİLLİ...
- Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!
- Bedelli askerlik ücreti 2023 açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?
- HAC KURASI 2023 Ne Zaman? HAC başvuruları başladı mı? Hac fiyatları kaç TL? HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
- GİB PERSONEL ALIMI: 2022 Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu? Avukat, güvenlik görevlisi, şoför...