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İstanbul'da korkutan yangın!

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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İstanbul’da korkutan yangın!

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’nde geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan işyerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek ve yandaki binaya sıçramasını engellemek için çalışma başlattı.

Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan işyerinde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek ve yandaki binaya sıçramasını engellemek için çalışma başlattı.

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