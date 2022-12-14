İstanbul'da korkutan yangın!
YAŞAM DHA
İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’nde geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan işyerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek ve yandaki binaya sıçramasını engellemek için çalışma başlattı.
Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan işyerinde yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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