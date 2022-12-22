Eyüpsultan’da korkutan yangın!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir fabrikada saat 13.30 sularında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek ve yakındaki boya fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı.