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Eyüpsultan'da korkutan yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Eyüpsultan’da korkutan yangın!

İstanbul’da sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmasına katılırken, yangının boya fabrikasına sıçramaması için de yoğun çaba sarf ediliyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir fabrikada saat 13.30 sularında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek ve yakındaki boya fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı.

Çevredeki fabrikalar boşaltılırken, bölgede yollar araç trafiğine kapatıldı.

Fabrikanın üzeri kara bulutlarla kaplanırken, yangın havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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