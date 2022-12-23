Pençe-Kilit Harekatında bir bacağını kaybetti! Gazi Bünyamin Kocaman’ın görev aşkı

"TEKRAR TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREV YAPMAK İSTİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, Gazi Piyade Komando Er Bünyamin Kocaman, yaşadıklarını anlattı: "Bir mağara bölgesinde teröristlerin yaşam alanlarında arama tarama faaliyetleri yapıyorduk. O bölgeden dönüş esnasında el yapımı patlayıcı patladı. Şiddetli şekilde beni havaya fırlattı. O anda öldüm sandım. Sonra baktık ki sol ayağımın diz altından yaralandım. Sıhhiye komutanım tedavimi yaptı, kan akışını durdurdu. Helikopter geldi. Oradaki tedavimin ardından helikopter ile Ankara GATA'ya sevk edildim.Küçüklüğümden beri asker olmak istiyordum. Ağabeyim Uzman Çavuş. Ona özeniyordum. 2 yıl önce askerliğe başlamıştım. Saldırıdan dolayı psikolojim bozuldu. O anları aklıma getirmemeye çalışıyorum. Tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak istiyorum. Sol bacağıma protez takıldıktan sonra kabul edilirse tekrar görev yapmak istiyorum. 7-8 ay daha bir tedavi sürecim olabilir. Doktorlarımız sayesinde kendimi toparladım."