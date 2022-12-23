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Siverek’te 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Siverek’te 4 köyün karıştığı kavgada 7 kişi yaralandı!

Son dakika haberine göre Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 köy halkının karıştığı taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

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