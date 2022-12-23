İstanbul'da restoranın iskelesi çöktü: Müşteriler denize düştü
Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Beşiktaş Kaymakamlığı olay sonrası 4 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
İstanbul Beşiktaş'ta deniz kenarındaki bir restoranın balkonunun çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan bir restoranın balkonu çöktü.
Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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